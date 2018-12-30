Лукашенко в поздравлении Путину сообщил, что союз двух народов состоялся

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с Новым годом и Рождеством Христовым.
Лукашенко в поздравлении Путину сообщил, что союз двух народов состоялся
  • РИА Новости

«В наступающем году мы отмечаем знаменательную дату — 20-летие со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Республика Беларусь и Российская Федерация прошли непростой путь, но сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся», — приводит БЕЛТА поздравление белорусского президента.

Он отметил, что дальнейшая работа по соблюдению национальных интересов двух стран в рамках Союзного государства придаст серьёзный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений.

«Воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории», — сказал Лукашенко.

В свою очередь Путин, поздравляя Лукашенко, отметил, что российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается, также продолжается работа по укреплению Союзного государства, тесная координация усилий в рамках ЕврАзЭС, СНГ и ОДКБ.

Ранее сообщалось, что Лукашенко во время одного из визитов подарил Путину на новогодние праздники четыре мешка своей картошки и сало.

Путин рассказал, что в ходе встречи с Лукашенко в Москве 29 декабря договорился с ним в будущем поиграть в хоккей и покататься на лыжах.

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