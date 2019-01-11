Лукашенко заявил, что Белоруссию «будут пробовать на зуб»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 2019 и 2020 годы будут трудными для страны, так как её будут «пробовать на зуб» на предмет независимости.
Лукашенко заявил, что Белоруссию «будут пробовать на зуб»
  • РИА Новости

«Смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019-й, но и 2020 год будет непростым. Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно «пробовать на зуб» на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что «надо быть готовыми ответить на этот вопрос».

«Я абсолютно убеждён, что мы найдём достойный ответ», — добавил глава Белоруссии. 

В середине декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что тема интеграции России и Белоруссии в едином государстве на повестке дня не стоит и не обсуждается

Ранее в Минске опровергли данные о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл закрытое совещание на тему независимости в «условиях давления России». 

При этом Лукашенко отмечал «попытки инкорпорировать Белоруссию в состав России». 

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