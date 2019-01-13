Украинцы высмеяли новый закон о наказании за секс без согласия

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Молодая пара из украинского города Николаева высмеяла новый закон, предполагающий введение уголовного наказания за секс без добровольного согласия. 
Украинцы высмеяли новый закон о наказании за секс без согласия
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

Об этом сообщает издание «Новости N».

Отмечается, что мужчина и его девушка решили показать «абсурдность» этого законопроекта, составив «акт на проникновение в другого живого человека».

После этого девушка сфотографировала, как мужчина заполняет этот «акт», и опубликовала снимок в социальных сетях.

На Украине 11 января вступил в силу закон, согласно которому правоохранители будут квалифицировать секс без добровольного согласия как изнасилование.

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