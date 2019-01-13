Украинцы высмеяли новый закон о наказании за секс без согласия

Молодая пара из украинского города Николаева высмеяла новый закон, предполагающий введение уголовного наказания за секс без добровольного согласия.

Об этом сообщает издание «Новости N».

Отмечается, что мужчина и его девушка решили показать «абсурдность» этого законопроекта, составив «акт на проникновение в другого живого человека».

После этого девушка сфотографировала, как мужчина заполняет этот «акт», и опубликовала снимок в социальных сетях.

На Украине 11 января вступил в силу закон, согласно которому правоохранители будут квалифицировать секс без добровольного согласия как изнасилование.