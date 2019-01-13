Украинцы высмеяли новый закон о наказании за секс без согласия
- Reuters
- © Valentyn Ogirenko
Об этом сообщает издание «Новости N».
Отмечается, что мужчина и его девушка решили показать «абсурдность» этого законопроекта, составив «акт на проникновение в другого живого человека».
После этого девушка сфотографировала, как мужчина заполняет этот «акт», и опубликовала снимок в социальных сетях.
На Украине 11 января вступил в силу закон, согласно которому правоохранители будут квалифицировать секс без добровольного согласия как изнасилование.