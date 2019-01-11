На Украине ввели уголовное наказание за секс без добровольного согласия

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На Украине 11 января вступил в силу закон, который ужесточает ответственность за преступления на сексуальной почве. Теперь правоохранительные органы будут квалифицировать секс без добровольного согласия как изнасилование.
На Украине ввели уголовное наказание за секс без добровольного согласия
  • © РИА Новости

Как передаёт УНИАН, речь идёт о принятом парламентом в декабре 2017 года решении внести изменения в ряд законов Украины в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

В Уголовном кодексе устанавливается, что совершение действий сексуального характера без добровольного согласия потерпевшего (изнасилование) наказывается лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.

Агентство напоминает, что ранее в этом положении определялось, что изнасилование — это половые сношения с применением физического насилия, угрозы его применения или с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица.

Ранее проведённый опрос показал, что большинство жителей России (73%) считают важной проблему насилия в отношении женщин.

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