На Украине ввели уголовное наказание за секс без добровольного согласия

На Украине 11 января вступил в силу закон, который ужесточает ответственность за преступления на сексуальной почве. Теперь правоохранительные органы будут квалифицировать секс без добровольного согласия как изнасилование.

Как передаёт УНИАН, речь идёт о принятом парламентом в декабре 2017 года решении внести изменения в ряд законов Украины в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

В Уголовном кодексе устанавливается, что совершение действий сексуального характера без добровольного согласия потерпевшего (изнасилование) наказывается лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.

Агентство напоминает, что ранее в этом положении определялось, что изнасилование — это половые сношения с применением физического насилия, угрозы его применения или с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица.

Ранее проведённый опрос показал, что большинство жителей России (73%) считают важной проблему насилия в отношении женщин.