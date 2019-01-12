На Украине работники шахты приостановили голодовку
Об этом в своём Facebook написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
По его словам, 11 января работникам зачислили зарплату за сентябрь, а также 50% от октябрьской зарплаты.
«Поэтому участники собрания решили приостановить акцию протеста и выйти из голодания, учитывая эти выплаты», — написал Волынец.
Ранее стало известно, что власти Украины задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен.
9 января сообщалось, что сотрудники ОБСЕ встретились с объявившими голодовку сотрудницами шахты «Кураховская» украинского госпредприятия «Селидовуголь».