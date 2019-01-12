На Украине работники шахты приостановили голодовку

На Украине работники одной из шахт государственного предприятия «Селидовуголь» приостановили голодовку после того, как им частично выплатили задолженность по зарплате.

Об этом в своём Facebook написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, 11 января работникам зачислили зарплату за сентябрь, а также 50% от октябрьской зарплаты.

«Поэтому участники собрания решили приостановить акцию протеста и выйти из голодания, учитывая эти выплаты», — написал Волынец.

Ранее стало известно, что власти Украины задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен.

9 января сообщалось, что сотрудники ОБСЕ встретились с объявившими голодовку сотрудницами шахты «Кураховская» украинского госпредприятия «Селидовуголь».