Сотрудники ОБСЕ встретились с голодающими работницами шахты на Украине

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Представители ОБСЕ встретились с работницами государственной шахты в Донецкой области, которые голодают восьмой день из-за задолженностей по зарплате.
Сотрудники ОБСЕ встретились с голодающими работницами шахты на Украине
  • © OSCE

Об этом сообщается на сайте Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

«Углехимическую лабораторию №3 шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь», где восьмые сутки голодают работницы непромышленной группы, посетила миссия ОБСЕ», — указано в сообщении.

Отмечается, что представители миссии на протяжении примерно часа пытались выяснить, что заставило женщин «прибегнуть к этому отчаянному шагу».

Ранее в Минэнергоугля Украины заявили, что украинские государственные угледобывающие предприятия задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен.

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