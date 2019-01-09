Сотрудники ОБСЕ встретились с голодающими работницами шахты на Украине

Представители ОБСЕ встретились с работницами государственной шахты в Донецкой области, которые голодают восьмой день из-за задолженностей по зарплате.

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Об этом сообщается на сайте Конфедерации свободных профсоюзов Украины. «Углехимическую лабораторию №3 шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь», где восьмые сутки голодают работницы непромышленной группы, посетила миссия ОБСЕ», — указано в сообщении. Отмечается, что представители миссии на протяжении примерно часа пытались выяснить, что заставило женщин «прибегнуть к этому отчаянному шагу». Ранее в Минэнергоугля Украины заявили, что украинские государственные угледобывающие предприятия задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен.