Власти Украины задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен

В Минэнергоугля Украины сообщили, что государственные угледобывающие предприятия страны задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационную справку министерства.

«По состоянию на первое декабря 2018 года задолженность перед работниками угольной отрасли на госпредприятиях Минэнергоугля составила более 196 млн гривен», — указывает портал.

Ранее стало известно, что председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что сотрудники шахты «Кураховская» в Донецкой области объявили голодовку, требуя погасить долги по зарплате.

В октябре сообщалось, что горняки украинской шахты имени Капустина государственного предприятия «Лисичанскуголь» устроили забастовку под землёй, требуя погашения долгов по зарплате.