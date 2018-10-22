На Украине шахтёры устроили забастовку под землёй из-за долгов по зарплате

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Горняки шахты имени Капустина государственного предприятия «Лисичанскуголь» устроили забастовку под землёй, требуя выплаты долгов по зарплате.
На Украине шахтёры устроили забастовку под землёй из-за долгов по зарплате
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, которое он опубликовал в Facebook.

Как он отметил на своей странице, изначально из шахты на поверхность отказались выйти 33 работника, позднее семеро горняков всё же поднялись из-за проблем со здоровьем и по семейным обстоятельствам. Оставшиеся же под землёй рабочие продолжают бастовать.

Волынец уточнил, что, кроме погашения задолженности по выплате зарплат, шахтёры требуют отставки гендиректора предприятия «Лисичанскуголь» Валентина Киселёва, который, по их словам, несколько недель не появлялся на работе.

В августе сообщалось, что шахтёры предприятия «Львовуголь» устроили акцию протеста возле здания областной администрации с требованием выплатить долги по заработной плате. Позднее горняки направили президенту Украины Петру Порошенко письмо с требованием принять меры для погашения задолженностей по зарплате всем шахтёрам страны.

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