Гройсман рассказал о залоге энергонезависимости Украины

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что является залогом энергонезависимости страны.
Гройсман рассказал о залоге энергонезависимости Украины
  • ©kmu.gov.ua

Об этом он рассказал в комментарии ТРК «Украина».

По его словам, энергонезависимость страны связана с использованием украинского угля на ТЭС страны.

«Мы хотим полностью загрузить украинские шахты, особенно государственные, добычей угля. Это очень позитивно будет влиять на нашу энергетическую независимость и на развитие национальной экономики. Для этого мы разрабатываем специальные правила, чтобы предоставить приоритет именно отечественному топливу», — цитирует его УНИАН.

Ранее сообщалось, что шахтёры предприятия «Львовуголь» устроили акцию протеста возле здания областной администрации с требованием выплатить долги по заработной плате. Позднее горняки направили президенту Украины Петру Порошенко письмо с требованием принять меры для погашения задолженностей по зарплате всем шахтёрам страны.

В мае стало известно, что Россия стала главным экспортёром угля на Украину за первые четыре месяца 2018 года, продав стране угля на $640 млн.

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