Украинские шахтёры направили Порошенко письмо с требованием выплатить долги по зарплате

На Украине горняки направили президенту страны Петру Порошенко письмо с требованием принять меры для погашения задолженности по зарплате всем украинским шахтёрам.

РИА Новости

Об этом в своём Facebook заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он опубликовал копии писем, адресованных Порошенко и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. «Мы требуем срочно принять меры по погашению задолженности по заработной плате всем горнякам государственных угольных предприятий и преодолеть коррупцию в угольной отрасли», — говорится в одном из писем. Ранее шахтёры устроили акцию протеста возле здания Львовской областной администрации с требованием выплатить долги по заработной плате.