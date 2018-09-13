Украинские шахтёры направили Порошенко письмо с требованием выплатить долги по зарплате

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На Украине горняки направили президенту страны Петру Порошенко письмо с требованием принять меры для погашения задолженности по зарплате всем украинским шахтёрам.
Украинские шахтёры направили Порошенко письмо с требованием выплатить долги по зарплате
  • РИА Новости

Об этом в своём Facebook заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. 

Он опубликовал копии писем, адресованных Порошенко и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

«Мы требуем срочно принять меры по погашению задолженности по заработной плате всем горнякам государственных угольных предприятий и преодолеть коррупцию в угольной отрасли», — говорится в одном из писем.

Ранее шахтёры устроили акцию протеста возле здания Львовской областной администрации с требованием выплатить долги по заработной плате.

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