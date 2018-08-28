Госстат Украины сообщил, что долги по зарплате в стране достигли 2,7 млрд гривен

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В Государственной службе статистики Украины заявили, что общая сумма задолженности по выплате заработной платы в стране достигла показателя в 2,7 млрд гривен.
Госстат Украины сообщил, что долги по зарплате в стране достигли 2,7 млрд гривен
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные ведомства.

Уточняется, что в июле текущего года уровень задолженности по зарплате вырос на 0,4% и к 1 августа 2018 года достиг 2,734 млрд грн.

При этом сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий в июле сократилась на 0,1% и на 1 августа составила 1,564 млрд грн.

По данным ведомства, наибольший рост долгов по заработной плате в минувшем месяце зафиксирован в Закарпатской области — 32,8%. При этом задолженность по зарплате больше всего сократилась в июле в Черновицкой области — на 90,1%.

Ранее Госстат Украины сообщил об увеличении дефицита внешнеторгового баланса страны в 13 раз.

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