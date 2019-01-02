На Украине шахтёры объявили голодовку из-за долгов по зарплате

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Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что сотрудники шахты «Кураховская» в Донецкой области объявили голодовку, требуя погасить долги по зарплате.
На Украине шахтёры объявили голодовку из-за долгов по зарплате
  • © Алексей Вовк
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, двое шахтёров начали акцию протеста из-за того, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату.

«Двое работников шахты «Кураховская»... сообщили о начале акции протеста в форме голодовки. Впоследствии к ним присоединились две сотрудницы-пробоотборницы обособленного подразделения шахты, а также работница углехимической лаборатории №3. Основное требование — это погашение задолженности по зарплате за последние месяцы 2018-го — июнь (частично), сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь», — указал он.

В ноябре 2018 года стало известно, что во Львовской области около 80 шахтёров заблокировали международную трассу с требованием погасить задолженность по заработной плате. 

Также в октябре сообщалось, что горняки украинской шахты имени Капустина государственного предприятия «Лисичанскуголь» устроили забастовку под землёй, требуя погашения долгов по зарплате.

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