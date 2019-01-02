На Украине шахтёры объявили голодовку из-за долгов по зарплате
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- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, двое шахтёров начали акцию протеста из-за того, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату.
«Двое работников шахты «Кураховская»... сообщили о начале акции протеста в форме голодовки. Впоследствии к ним присоединились две сотрудницы-пробоотборницы обособленного подразделения шахты, а также работница углехимической лаборатории №3. Основное требование — это погашение задолженности по зарплате за последние месяцы 2018-го — июнь (частично), сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь», — указал он.
В ноябре 2018 года стало известно, что во Львовской области около 80 шахтёров заблокировали международную трассу с требованием погасить задолженность по заработной плате.
Также в октябре сообщалось, что горняки украинской шахты имени Капустина государственного предприятия «Лисичанскуголь» устроили забастовку под землёй, требуя погашения долгов по зарплате.