Захарова прокомментировала возможность встречи России, Австралии и Нидерландов по MH17

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что диалог по вопросу организации встречи между Россией, Австралией и Нидерландами по делу о крушении в 2014 году на востоке Украины малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, продолжается.
Захарова прокомментировала возможность встречи России, Австралии и Нидерландов по MH17
  • РИА Новости

«И первый контакт в трёхстороннем формате может состояться в ближайшие месяцы, если, конечно, нидерландская и австралийская стороны откажутся от ультиматумов и безосновательных политических обвинений и при этом согласятся на предметный профессиональный разговор по действительно ключевым вопросам, относящимся к катастрофе Boeing», — сказала Захарова.

В конце сентября глава МИД Австралии Мариза Пейн выразила сожаление, что Россия, по её мнению, не признаёт выводы международных следователей о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.

Ранее Минобороны России сообщило, что ракета, которой был сбит в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, выполнявший рейс МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все, кто находился на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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