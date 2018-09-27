Глава МИД Австралии прокомментировала ход расследования крушения MH17

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Глава МИД Австралии Мариза Пейн сожалеет о том, что Россия, по её мнению, не признаёт выводы международных следователей о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе, сообщает News.com.au.
Глава МИД Австралии прокомментировала ход расследования крушения MH17
  • © Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com
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«Мы сожалеем о том, что Россия не приняла последние фактические данные международной следственной группы, и повторяем, что Австралия полностью уверена в беспристрастности, независимости и профессионализме международной следственной группы и её выводах», — заявила Пейн.

Отмечается, что она встретилась в Нью-Йорке с министрами иностранных дел Нидерландов, Украины, Бельгии и Малайзии, входящих в международную следственную группу.

Пейн подчеркнула, что они вновь выразили намерение «установить истинные причины крушения MH17 и привлечь к ответственности виновных».

Ранее Минобороны России сообщило, что ракета, которой был сбит в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, выполнявший рейс МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все, кто находился на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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