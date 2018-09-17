В Британии прокомментировали представленные Минобороны России данные по MH17

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает «дезинформацией» представленные Минобороны России данные по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.

Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком.

«Я боюсь, это является новым примером российской дезинформации», — цитирует Уильямсона издание «Укринформ».

Ранее сообщалось, что международная следственная группа изучит представленные Минобороны России данные по MH17.

17 сентября в ходе брифинга представитель Минобороны России сообщил, что ракета, сбившая в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР.