Минобороны: подлинность документов о сбившей МН17 ракете не вызывает сомнений
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«При создании зенитной управляемой ракеты 9М38 в опытно-конструкторской работе на неё разрабатывался комплект рабочей конструкторской документации. В этот комплект входили экземпляр формализованного формуляра на двигатель, сопло и другие агрегаты», — заявили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что формуляр на двигатель был эталонным. При этом в случае прихода в негодность эталонного формуляра вместо него создавали точную копию — «восстановленный подлинник», с него также продолжалось тиражирование формуляров.
По данным ведомства, формуляр двигателя, который представили на брифинге, был скопирован с восстановленного 14 января 1986 года подлинника. Об этом свидетельствует сделанная в формуляре запись.
«Подлинность обнародованных документов не вызывает никаких сомнений. В ходе брифинга оригиналы документов были представлены широкой общественности», — заявили в министерстве.
В Минобороны добавили, что готовы рассмотреть возможность дополнительного проведения экспертиз в случае соответствующих запросов от совместной следственной группы.
Ранее Минобороны России сообщило, что ракета, которой был сбит в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, выполнявший рейс МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР.