Россия передала Нидерландам новые данные по расследованию крушения MH17

Генпрокуратура России передала Нидерландам новые данные о расследовании крушения малайзийского Boeing рейса MH17. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«В Генпрокуратуре России изучены поступившие из СК материалы исполненного запроса о правовой помощи Национальной прокуратуры Королевства Нидерландов в связи с расследованием катастрофы малайзийского самолёта Boeing рейса МН17. Сегодня эти материалы переданы представителю нидерландской стороны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что ракета, сбившая в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР.

Международная следственная группа, занимающаяся расследованием крушения MH17, заявила, что приняла во внимание информацию, представленную Минобороны России.