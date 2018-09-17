СК заявил о готовности и далее сотрудничать с Нидерландами по делу о крушении MH17
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Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«Следственный комитет Российской Федерации в очередной раз подтверждает свою готовность к дальнейшему сотрудничеству с компетентными органами Королевства Нидерландов с целью выяснения обстоятельств этой трагедии и установлению причастных к ней лиц», — сказала она.
Отмечается, что СК направил новую информацию по делу о крушении рейса МН17 в Генпрокуратуру для передачи голландской стороне.
Ранее Минобороны России сообщило, что ракета, сбившая в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР.
Международная следственная группа, занимающаяся расследованием крушения MH17, заявила, что приняла во внимание информацию, представленную Минобороны России.