СК заявил о готовности и далее сотрудничать с Нидерландами по делу о крушении MH17

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Следственный комитет России готов и далее сотрудничать с Нидерландами для выяснения обстоятельств крушения малайзийского Boeing рейса MH17.
СК заявил о готовности и далее сотрудничать с Нидерландами по делу о крушении MH17
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Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Следственный комитет Российской Федерации в очередной раз подтверждает свою готовность к дальнейшему сотрудничеству с компетентными органами Королевства Нидерландов с целью выяснения обстоятельств этой трагедии и установлению причастных к ней лиц», — сказала она.

Отмечается, что СК направил новую информацию по делу о крушении рейса МН17 в Генпрокуратуру для передачи голландской стороне.

Ранее Минобороны России сообщило, что ракета, сбившая в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР.

Международная следственная группа, занимающаяся расследованием крушения MH17, заявила, что приняла во внимание информацию, представленную Минобороны России.

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