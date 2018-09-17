СК заявил о готовности и далее сотрудничать с Нидерландами по делу о крушении MH17

Следственный комитет России готов и далее сотрудничать с Нидерландами для выяснения обстоятельств крушения малайзийского Boeing рейса MH17.

Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Следственный комитет Российской Федерации в очередной раз подтверждает свою готовность к дальнейшему сотрудничеству с компетентными органами Королевства Нидерландов с целью выяснения обстоятельств этой трагедии и установлению причастных к ней лиц», — сказала она.

Отмечается, что СК направил новую информацию по делу о крушении рейса МН17 в Генпрокуратуру для передачи голландской стороне.

Ранее Минобороны России сообщило, что ракета, сбившая в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР.

Международная следственная группа, занимающаяся расследованием крушения MH17, заявила, что приняла во внимание информацию, представленную Минобороны России.