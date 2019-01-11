В Совфеде прокомментировали данные о двукратном сокращении пенсий на Украине

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сокращение минимальной пенсии и размера прожиточного минимума на Украине за пять лет более чем в два раза.
В Совфеде прокомментировали данные о двукратном сокращении пенсий на Украине
  • РИА Новости

«Абсолютно объективная оценка. «Майдан» принёс беды всему украинскому народу, привёл к разрушению Украины, к перманентному внутреннему конфликту. На этом фоне богатые стали ещё богаче, бедные ещё беднее. Наиболее ярким показателем является и снижение пенсий, то, что украинская власть осуществляет на Украине, делается за счёт простого народа. Уровень поддержки действующего украинского президента за эти пять лет снизился в пять раз — это показатель реальной политики, которую проводит нынешнее руководство Украины», — заключил Цеков. 

Ранее лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заявил, что минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократились более чем в два раза.

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