Эксперт оценил данные о двукратном сокращении пенсий на Украине

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT сокращение минимальной пенсии и размера прожиточного минимума на Украине за пять лет более чем в два раза.

«Когда Пётр Порошенко избирался на пост президента, он обещал новую жизнь, у него даже был предвыборный слоган «Жить по-новому». Я думаю, если бы украинские избиратели знали, какая «новая» жизнь их ждёт, они бы никогда за него не проголосовали. Конечно, лидеры «евромайдана» обещали украинскому обществу золотые горы, говорили, что Украину ждут в ЕС, что будут всячески способствовать экономическому процветанию Киева. Предвыборные обещания Порошенко не выполнил: нет больших зарплат у военнослужащих, нет европейских высоких социальных стандартов, нет достойной пенсии и заработной платы», — сказал Мезюхо.

Он отметил, что такие данные абсолютно не коррелируются с заявлениями нынешнего президента и правительства.

«Общество живёт в одной реальности, а украинская власть — в своём воображении, часто украинские чиновники делают заявления, которые никак не соотносятся с действительностью. На данный момент перспектив для существенного экономического роста нет, происходит дальнейшее разбазаривание украинской экономики и госсобственности. Я думаю, что на очереди разбазаривание украинской земли», — заключил Мезюхо.

Ранее лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заявил, что минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократились более чем в два раза.