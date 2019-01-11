На Украине заявили о двукратном сокращении пенсий

Минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократились более чем в два раза. Об этом заявил лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук в своей статье, опубликованной на сайте организации.

По его словам, минимальная пенсия на Украине с 2013 раза сократилась в 2,2 раза и её размер не превышает $53,2 (3541 рублей), тогда как пять лет назад её размер был $118,8 (7956 рублей).

Медведчук добавил, что за пять лет в 2,2 раза сократился и размер прожиточного минимума на Украине — со $147,2 (9847 рублей) до $65,9 (4420 рублей).

Он также отметил, что «номинальный рост доходов украинцев не успевает за ростом коммунальных тарифов, цен на продукты питания и лекарства».

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина официально является самой бедной страной региона и континента.

В июле директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен сообщила, что за пять лет значительно возросло число живущих за чертой бедности украинцев.

Кроме того, экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН отмечал, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.