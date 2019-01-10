В Госдуме оценили намерение Украины обсудить с НАТО ситуацию с задержанными моряками

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT намерение украинской стороны обсудить на заседании Межпарламентского совета Украина — НАТО ситуацию с задержанными за незаконное пересечение российской границы моряками.
В Госдуме оценили намерение Украины обсудить с НАТО ситуацию с задержанными моряками
  • РИА Новости

«Украина, естественно, пытается политизировать этот чисто уголовный вопрос. Её моряки нарушили международное право, правила судоходства и были арестованы по совершенно конкретному обвинению, которое не подлежит никакому сомнению с точки зрения общепринятых норм права. Единственный способ для Украины добиться освобождения моряков, пусть даже на незаконных основаниях, — пытаться апеллировать к каким-либо международным организациям, в данном случае к НАТО», — заявил Морозов.

По словам депутата, альянс может отреагировать в форме моральной поддержки, но никаких действий предпринимать не станет.

Ранее в Киеве заявили о планах поднять вопрос задержанных моряков на Совете Украина — НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить