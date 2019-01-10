В Госдуме оценили намерение Украины обсудить с НАТО ситуацию с задержанными моряками
- РИА Новости
«Украина, естественно, пытается политизировать этот чисто уголовный вопрос. Её моряки нарушили международное право, правила судоходства и были арестованы по совершенно конкретному обвинению, которое не подлежит никакому сомнению с точки зрения общепринятых норм права. Единственный способ для Украины добиться освобождения моряков, пусть даже на незаконных основаниях, — пытаться апеллировать к каким-либо международным организациям, в данном случае к НАТО», — заявил Морозов.
По словам депутата, альянс может отреагировать в форме моральной поддержки, но никаких действий предпринимать не станет.
Ранее в Киеве заявили о планах поднять вопрос задержанных моряков на Совете Украина — НАТО.