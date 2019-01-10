Киев поднимет вопрос задержанных моряков на Совете Украина — НАТО

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Украинская делегация на заседании Межпарламентского совета Украина — НАТО уделит особое внимание обсуждению вопроса моряков, задержанных ФСБ в связи с незаконным пересечением российской границы.
Киев поднимет вопрос задержанных моряков на Совете Украина — НАТО
  • РИА Новости

Об этом рассказала председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Оксана Юринец.

«В повестке дня рассмотрение вопросов безопасности, политических вопросов, развития нашего сотрудничества с альянсом. Особое внимание будет уделено вопросу удержания в заложниках украинских моряков и кораблей, захваченных Россией в Керченском проливе. Также будем делать акцент на потребностях украинского войска», — приводит её слова пресс-служба фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Ранее Украина подала жалобу в Европейский суд по правам человека за якобы нарушение прав украинских моряков, задержанных в России.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаныСудом были арестованы все 24 военнослужащих.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал совместный призыв французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель к России освободить задержанных украинских моряков.

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