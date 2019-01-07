Украина подала жалобу на Россию в ЕСПЧ из-за задержанных моряков

Украина подала жалобу в Европейский суд по правам человека за якобы нарушение прав украинских моряков, задержанных ФСБ в связи с незаконным пересечением российской границы.

Об этом в Facebook написал замминистра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Минюсте Иван Лещина.

«Правительство Украины выполнило инструкции суда и подало 7 января 2019 года полноценное заявление по делу 55855/18», — говорится в его сообщении.

По словам Лещины, Киев требует признать факт задержания украинских моряков нарушением со стороны России.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. Судом были арестованы все 24 военнослужащих.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал совместный призыв французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель к России освободить задержанных украинских моряков.