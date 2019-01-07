Лукашенко в Рождество призвал все народы к дружбе и сотрудничеству

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске призвал все народы к дружбе и сотрудничеству.
Лукашенко в Рождество призвал все народы к дружбе и сотрудничеству
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии. 

«Историю не изменить, её нельзя и забыть. Потому что нет лучше защиты, чем память о трагическом прошлом. Мы ценим мир, потому что были свидетелями горя и ужасов войн, как никакой другой народ в мире. Белорусы это испытали сполна. Мы ценим мир и призываем все народы к дружбе и сотрудничеству. И в этой миссии наше государство, белорусский народ, наша церковь всегда были едины», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством и пожелал им «долгожданного мира».

Российский лидер Владимир Путин также поздравил православных христиан с Рождеством.

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