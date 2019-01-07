Путин поздравил православных с Рождеством

Российский лидер Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством.

Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия», — говорится в тексте.

Путин также отметил, что церковь играет важную роль в жизни страны.

«Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, позитивную роль в жизни нашей страны, заботятся об общественном согласии, укреплении института семьи, воспитании молодёжи», — отмечается в поздравлении.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге. Российский президент присутствовал на праздничной службе в Спасо-Преображенском соборе.