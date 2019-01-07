Порошенко пожелал украинцам на Рождество «долгожданного мира»
- Reuters
«Искренне поздравляю всех украинцев с большим церковным и глубоко семейным праздником — Рождеством Христовым! Пусть новорождённый Спаситель Иисус Христос пошлёт нам долгожданный мир и благословит каждую украинскую семью и каждого украинца», — написал Порошенко в своём Twitter.
Щиро вітаю всіх українців із великим церковним та глибоко родинним святом – Різдвом Христовим!— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 января 2019 г.
Хай новонароджений Спаситель Ісус Христос пошле нам довгоочікуваний мир і благословить кожну українську родину і кожного українця.
Христос народився!
Славімо Його! pic.twitter.com/Uu4NoSXizn
Ранее Порошенко заявил после церемонии вручения в Стамбуле томоса об автокефалии новой церковной структуры — Православной церкви Украины, что на Украине будут уважать религиозный выбор и свободу вероисповедания каждого гражданина.