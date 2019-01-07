Порошенко пожелал украинцам на Рождество «долгожданного мира»

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Президент Украины Пётр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством и пожелал им «долгожданного мира».
Порошенко пожелал украинцам на Рождество «долгожданного мира»
  • Reuters

«Искренне поздравляю всех украинцев с большим церковным и глубоко семейным праздником — Рождеством Христовым! Пусть новорождённый Спаситель Иисус Христос пошлёт нам долгожданный мир и благословит каждую украинскую семью и каждого украинца», — написал Порошенко в своём Twitter.

Ранее Порошенко заявил после церемонии вручения в Стамбуле томоса об автокефалии новой церковной структуры — Православной церкви Украины, что на Украине будут уважать религиозный выбор и свободу вероисповедания каждого гражданина.

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