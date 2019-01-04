В Раде оскорбительно высказались из-за ликвидации украинских избирательных участков в России

Депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович негативно охарактеризовал нынешние власти Украины из-за ликвидации украинских избирательных участков в России.

Комментируя данную тему в интервью телеканалу «112 Украина», он заявил, что страной «правят дебилы».

«Я считаю, что это не просто антиконституционно, это доказывает, что у нас правят дебилы. Я просто не верю, что в такой великой и сильной стране как Украина может быть такой министр иностранных дел, который несёт такую ахинею», — заявил он.

Он также предложил МИД Украины закрыть посольство страны в России, если украинское внешнеполитическое ведомство не в состоянии им управлять.

Ранее Рабинович заявил, что намерен обжаловать в судебном порядке решение о ликвидации украинских избирательных участков на территории России.

31 декабря Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России.