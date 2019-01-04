В Раде оскорбительно высказались из-за ликвидации украинских избирательных участков в России
Комментируя данную тему в интервью телеканалу «112 Украина», он заявил, что страной «правят дебилы».
«Я считаю, что это не просто антиконституционно, это доказывает, что у нас правят дебилы. Я просто не верю, что в такой великой и сильной стране как Украина может быть такой министр иностранных дел, который несёт такую ахинею», — заявил он.
Он также предложил МИД Украины закрыть посольство страны в России, если украинское внешнеполитическое ведомство не в состоянии им управлять.
Ранее Рабинович заявил, что намерен обжаловать в судебном порядке решение о ликвидации украинских избирательных участков на территории России.
31 декабря Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России.