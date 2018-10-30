Тимошенко считает «Северный поток — 2» помехой антироссийским санкциям

Короткая ссылка
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что курс на ужесточение санкций против России несовместим с реализацией проекта «Северный поток — 2».
Тимошенко считает «Северный поток — 2» помехой антироссийским санкциям
  • РИА Новости

«Санкции, которые действуют в отношении российских предприятий, а также российской верхушки, безусловно, являются необходимыми — и они действуют», — заявила она во время презентации стратегии по разрешению конфликта в Донбассе.

По словам украинского политика, санкций «в том аспекте и контексте недостаточно».

Тимошенко считает, что усиление антироссийских санкций невозможно совмещать со строительством «Северного потока — 2» и другими похожими проектами.

«При этом очевидно, что курс на усиление санкций против России несовместим со строительством «Северного потока — 2», — отметила она.

Ранее в МИД Украины предположили, что Россия откажется от использования украинской газотранспортной системы в случае реализации проекта газопровода. 

23 октября польский президент Анджей Дуда заявил, что «Северный поток — 2» опасен для Украины и Словакии.

Министерство иностранных дел России ответило на критику проекта в Польше

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить