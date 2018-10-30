Тимошенко считает «Северный поток — 2» помехой антироссийским санкциям
- РИА Новости
«Санкции, которые действуют в отношении российских предприятий, а также российской верхушки, безусловно, являются необходимыми — и они действуют», — заявила она во время презентации стратегии по разрешению конфликта в Донбассе.
По словам украинского политика, санкций «в том аспекте и контексте недостаточно».
Тимошенко считает, что усиление антироссийских санкций невозможно совмещать со строительством «Северного потока — 2» и другими похожими проектами.
«При этом очевидно, что курс на усиление санкций против России несовместим со строительством «Северного потока — 2», — отметила она.
Ранее в МИД Украины предположили, что Россия откажется от использования украинской газотранспортной системы в случае реализации проекта газопровода.
23 октября польский президент Анджей Дуда заявил, что «Северный поток — 2» опасен для Украины и Словакии.
Министерство иностранных дел России ответило на критику проекта в Польше.