МИД России ответил на критику «Северного потока — 2» в Польше

В Польше занимаются политизацией сотрудничества, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления польской стороны об опасности «Северного потока — 2».

«Честно говоря, непонятно, каким образом появление дополнительного канала транспортировки газа в Европу угрожает европейской энергобезопасности. Речь идёт о диверсификации путей поставки энергоресурсов и, как мы понимали и понимаем до сих пор, именно это является одной из установок самого Евросоюза, членом которого является Варшава», — сказала Захарова.

Она напомнила, что «Северный поток — 2» почти на 2 тыс. км короче, чем действующий украинский вариант.

«Стоимость транспортировки газа по новому газопроводу, по расчётам, будет в несколько раз ниже, чем по украинскому маршруту. Это общедоступная информация, но я хотела бы её повторить в ответ на эти заявления польской стороны. «Северный поток — 2» строится на основе современных технологий, которые значительно снижают риски аварий, сокращают выбросы парниковых газов», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что оппоненты «Северного потока — 2» руководствуются не вопросами энергобезопасности Европы и не вопросами экологии, а опасениями по поводу собственной выгоды и роли в европейской энергосистеме.

«Каждая европейская страна имеет право закупать трубопроводный или сжиженный газ там, где считает нужным, не надо никого обманывать. Если в ущерб собственной экономике, в абсолютное противоречие собственным интересам закупается более дорогой товар, то тогда это называется чисто политическим решением. Так что, на наш взгляд, речь идёт о классической политизации сотрудничества, и ей занимаются не в Москве, а в данном случае, исходя из того, что вы процитировали, исходя из тех заявлений, которые я видела, в Варшаве», — заключила она.

Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что «Северный поток — 2» опасен для Украины и Словакии.

Позднее он призвал ФРГ отказаться от проекта газопровода.

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