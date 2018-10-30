Тимошенко намерена создать фонд восстановления Донбасса
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Я предложу специальную президентскую инициативу по безопасности и развитию Донбасса для создания рабочих мест и модернизации экономики, восстановления жилья и критической гражданской инфраструктуры», — сказала Тимошенко.
Ранее она также объявила о начале формирования военного кабинета и высказалась за новый подход к сотрудничеству со странами G7.
ФАН передавало, что Тимошенко представила свою программу «Новый курс Украины».