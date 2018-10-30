Тимошенко намерена создать фонд восстановления Донбасса

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Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении создать фонд восстановления Донбасса.
Тимошенко намерена создать фонд восстановления Донбасса
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я предложу специальную президентскую инициативу по безопасности и развитию Донбасса для создания рабочих мест и модернизации экономики, восстановления жилья и критической гражданской инфраструктуры», — сказала Тимошенко.

Ранее она также объявила о начале формирования военного кабинета и высказалась за новый подход к сотрудничеству со странами G7.

ФАН передавало, что Тимошенко представила свою программу «Новый курс Украины».

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