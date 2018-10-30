Тимошенко высказалась за новый подход к сотрудничеству со странами G7
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Как сообщает Интерфакс-Украина, новый подход необходим для привлечения прямых иностранных инвестиций.
«Что будет абсолютно невозможно без убедительных результатов борьбы с коррупцией и установления верховенства права и независимого правосудия», — сказала Тимошенко.
Кроме того, по её словам, будущее Украины — в Европейском союзе, а безопасность — в рамках НАТО.
Ранее Тимошенко сообщила, что начала формировать военный кабинет.
ФАН передавало, что Тимошенко представила свою программу «Новый курс Украины».