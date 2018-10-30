Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко высказалась за новый подход к сотрудничеству со странами G7.

Как сообщает Интерфакс-Украина, новый подход необходим для привлечения прямых иностранных инвестиций.

«Что будет абсолютно невозможно без убедительных результатов борьбы с коррупцией и установления верховенства права и независимого правосудия», — сказала Тимошенко.

Кроме того, по её словам, будущее Украины — в Европейском союзе, а безопасность — в рамках НАТО.

Ранее Тимошенко сообщила, что начала формировать военный кабинет.

ФАН передавало, что Тимошенко представила свою программу «Новый курс Украины».