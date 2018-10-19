Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко представила свою программу «Новый курс Украины», сообщает ФАН.

Как заявила политик, эта программа необходима стране «из-за неэффективных шагов и имитации реформ со стороны действующей власти».

По словам Тимошенко, после проведённых на Украине реформ и стратегий страна стала жить гораздо хуже.

«У нас за последние четыре года в 1,6 раза уменьшился ВВП. У нас уровень жизни людей упал в 1,4 раза в денежном измерении. Инфляция захлестнула сегодня каждую семью. Мы вошли в десятку самых бедных стран мира по оценкам агентства Bloomberg. Это тупик», — сказала политик.

Она считает, что Украина должна в корне изменить курс экономического развития.

Кроме того, утверждает Тимошенко, если после смены власти провести все предложенные ей реформы, то через два-три года украинская экономика начнёт расти на 7% в год.

Ранее Тимошенко призвала Раду принять мораторий на повышение цен на газ.