В Эстонии в два раза выросло число приехавших на заработки украинцев
- РИА Новости
Об этом сообщает ERR.
Отмечается, что по состоянию на конец сентября нынешнего года необходимые документы и разрешения получили более 12 тыс. граждан Украины.
Уточняется, что при этом число нарушений, связанных с выплатой зарплат иностранным рабочим, не уменьшилось.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал катастрофической ситуацию с миграцией украинцев.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал НСН заявление Климкина.