Евростат: украинцы получили больше всего видов на жительство в ЕС в 2017 году

Статистическая служба Евросоюза (Евростат) сообщила, что мигранты с Украины получили больше всего видов на жительство в Европейском союзе в 2017 году.

Об этом говорится в докладе службы.

«В 2017 году граждане Украины остаются на первом месте в Евросоюзе по числу первичных видов на жительство, такие документы получили 662 тыс. человек (88% выданы в Польше)», — отмечается в заявлении.

При этом украинцы почти в три раза опережают сирийцев, которые расположились на втором месте в этом рейтинге. По данным Евростата, в 2017 году вид на жительство в ЕС получили 223 тыс. беженцев из Сирии, более двух третей из которых предпочли Германию.

Третье место в списке занимают граждане Китая — 193 тыс. Более половины китайцев для получения вида на жительство предпочли Великобританию.

В докладе Евростата подчёркивается, что больше всего видов на жительство (32%) выдаётся с целью трудоустройства, 26% — для воссоединения семей, 17% — на учебные цели, а для иных целей, включая политическое убежище, — 24%.

Уточняется, что всего за 2017 год было выдано более 3 млн разрешений на получение вида на жительство в ЕС.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал катастрофической ситуацию с миграцией украинцев.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал НСН заявление Климкина.

Также в беседе с ФАН Олейник назвал бредом озвученную главой МИД Украины идею вернуть на родину 3 млн украинцев.