В ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Грузии были конкурентными
- Reuters
«Выборы были конкурентными... У кандидатов была возможность провести кампанию в свободной среде», — заявил Вигенин.
По его словам, голосование прошло спокойно, несмотря на некоторые нарушения.
При этом Вигенин добавил, что «поляризация частных СМИ и нехватка аналитических отчётов мешали избирателям сделать справедливый выбор».
Ранее стало известно, что во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили и кандидат от объединённой оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе.
По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 46,74%.