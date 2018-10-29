В ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Грузии были конкурентными

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В ОБСЕ прокомментировали прошедшие в Грузии президентские выборы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу миссии наблюдателей организации Кристиана Вигенина.
В ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Грузии были конкурентными
  • Reuters

«Выборы были конкурентными... У кандидатов была возможность провести кампанию в свободной среде», — заявил Вигенин.

По его словам, голосование прошло спокойно, несмотря на некоторые нарушения.

При этом Вигенин добавил, что «поляризация частных СМИ и нехватка аналитических отчётов мешали избирателям сделать справедливый выбор».

Ранее стало известно, что во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили и кандидат от объединённой оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 46,74%

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