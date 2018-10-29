Зурабишвили и Вашадзе проходят во второй тур президентских выборов в Грузии

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На президентских выборах в Грузии независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 38,6% голосов после обработки 98,25% данных с участков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК Грузии.

Кандидат от объединённой оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе занимает второе место (37,75%). Он вместе с Зурабишвили вышел во второй тур выборов.

Как уточняется, второй тур назначается в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не набирает более 50% голосов. 

Ранее стало известно, что в Грузии завершилось голосование на президентских выборах. За должность президента боролись 25 кандидатов. По данным ЦИК, итоговая явка избирателей на выборах составила 46,74%

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