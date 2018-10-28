В ЦИК Грузии назвали итоговую явку избирателей на президентских выборах
- Reuters
«Явка на президентских выборах Грузии составила 46,74%, всего проголосовали 1 миллион 637 956 человек», — заявила Микеладзе.
Она добавила, что активность избирателей на выборах в 2013 году составляла 45,4%.
Также в ЦИК отметили, что голосование проходило в целом в спокойной обстановке.
Ранее сообщалось, что в Грузии завершилось голосование на президентских выборах.
По данным экзитпола, независимый кандидат Саломе Зурабишвили лидирует с 52,3% голосов.