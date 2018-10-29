Второй тур выборов президента Грузии пройдёт до 2 декабря
- Reuters
«Крайняя дата проведения второго тура выборов — 2 декабря», — цитирует РИА Новости председателя ЦИК.
Второй тур должен состояться в течение двух недель после окончательного объявления итогов голосования первого тура.
Ранее стало известно, что во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили и кандидат от объединённой оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе.
По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 46,74%.