Второй тур выборов президента Грузии пройдёт до 2 декабря

Второй тур президентских выборов в Грузии состоится до 2 декабря. Об этом заявила глава Центризбиркома страны Тамара Жвания.

Reuters

«Крайняя дата проведения второго тура выборов — 2 декабря», — цитирует РИА Новости председателя ЦИК. Второй тур должен состояться в течение двух недель после окончательного объявления итогов голосования первого тура. Ранее стало известно, что во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили и кандидат от объединённой оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 46,74%.