Москалькова назвала дело Вышинского репрессией со стороны властей Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела параллель между политическими репрессиями и делом руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Его (Вышинского) измена заключается только в том, что он писал то, что он думает. Это и есть репрессия. Это преследование за свободу слова», — цитирует РИА Новости Москалькову.

Отмечается, что омбудсмен приняла участие в акции «Возвращение имён» у Соловецкого камня.

Ежегодно 29 октября на Лубянке у Соловецкого камня собираются граждане, желающие почтить память пострадавших от политического террора.

23 октября Херсонский апелляционный суд оставил под стражей Кирилла Вышинского.

Ранее в Москве прошла акция в поддержку Вышинского, который находится под арестом более 150 дней.