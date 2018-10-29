Москалькова назвала дело Вышинского репрессией со стороны властей Украины
- РИА Новости
«Его (Вышинского) измена заключается только в том, что он писал то, что он думает. Это и есть репрессия. Это преследование за свободу слова», — цитирует РИА Новости Москалькову.
Отмечается, что омбудсмен приняла участие в акции «Возвращение имён» у Соловецкого камня.
Ежегодно 29 октября на Лубянке у Соловецкого камня собираются граждане, желающие почтить память пострадавших от политического террора.
23 октября Херсонский апелляционный суд оставил под стражей Кирилла Вышинского.
Ранее в Москве прошла акция в поддержку Вышинского, который находится под арестом более 150 дней.