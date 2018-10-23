Вышинский считает, что его арестовали для обмена на Сенцова

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Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что он был арестован для обмена на украинского режиссёра Олега Сенцова.
Вышинский считает, что его арестовали для обмена на Сенцова
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«Я был арестован меньше, чем через сутки после того, как находящийся в России Олег Сенцов объявил о своей голодовке. В этот же день, в момент, когда проводился обыск в моей квартире, несколько высокопоставленных госчиновников и политиков Украины — народные депутаты, спикер МВД Украины — сразу заявили о необходимости моего обмена на Сенцова. Ещё идёт обыск у меня в квартире, ещё нет предъявленного мне подозрения, а меня уже меняют. С самого начала было понятно, что ровно для этого всё это затевалось», — заявил Вышинский.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В тот же день Вышинского задержали. 17 мая он был арестован.

Журналиста обвиняют в государственной измене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

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