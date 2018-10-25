МИД России потребовал незамедлительно освободить Кирилла Вышинского

Москва по-прежнему требует от Киева немедленного освобождения руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы требуем от украинских властей незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского», — сказала она.

Захарова добавила, что Россия ждёт от профильных международных структур и организаций не просто заявлений, а взятия ситуации под контроль, регулярных напоминаний Киеву о прямых обязанностях соблюдать свободу СМИ.

23 октября Херсонский апелляционный суд оставил под стражей Кирилла Вышинского.

В середине мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В тот же день Вышинского задержали. 17 мая он был арестован.

Журналиста обвиняют в государственной измене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.