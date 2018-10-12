В Москве прошла акция в поддержку Кирилла Вышинского
Под арестом он находится уже 150 дней.
Десятки человек собрались во дворе здания МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре.
Они держали в руках плакаты, которые, поднятые к небу, образовали большой портрет Вышинского с хештегами #цеЕвропа и #TruthnotTreason.
В небо были запущены белые воздушные шары.
Ранее МИД России потребовал немедленно освободить Вышинского. В ведомстве его назвали «жертвой абсолютно беспрецедентной для современной Европы кампании репрессий в отношении средств массовой информации».