В Москве прошла акция в поддержку Кирилла Вышинского

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В Москве прошла акция в поддержку руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве.

Под арестом он находится уже 150 дней.

Десятки человек собрались во дворе здания МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре.

Они держали в руках плакаты, которые, поднятые к небу, образовали большой портрет Вышинского с хештегами #цеЕвропа и #TruthnotTreason.

В небо были запущены белые воздушные шары.

Ранее МИД России потребовал немедленно освободить Вышинского. В ведомстве его назвали «жертвой абсолютно беспрецедентной для современной Европы кампании репрессий в отношении средств массовой информации».

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