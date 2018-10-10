В МИД России потребовали немедленно освободить Кирилла Вышинского

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, арестованным в Киеве.
В МИД России потребовали немедленно освободить Кирилла Вышинского
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«В эту пятницу исполнится 150 дней с того момента, как на Украине по очередному нелепому обвинению в государственной измене был арестован руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский», — сказала Захарова.

По её словам, он стал жертвой абсолютно беспрецедентной для современной Европы кампании репрессий в отношении средств массовой информации.

«Требуем немедленно и без всяких условий освободить Кирилла», — сказала представитель МИД России.

Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин рассказал о работе, которую проводит ведомство для скорейшего освобождения главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

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