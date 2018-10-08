В МИД России рассказали о проводимой работе для освобождения Вышинского
«Стараемся прилагать максимум усилий, в том числе на международных площадках, чтобы партнёры не забывали о деле Кирилла Вышинского и требовали от Киева его скорейшего освобождения», — сказал он в интервью газете «Известия».
По словам Карасина, в ОБСЕ и различных международных правозащитных организациях обеспокоены арестами на Украине журналистов за их профессиональную деятельность.
15 мая 2018 года сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В тот же день Вышинского задержали. 17 мая он был арестован.
Журналиста обвиняют в государственной измене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В сентябре Андрей Доманский, адвокат Вышинского, в беседе с ФАН рассказал о состоянии здоровья своего подопечного.