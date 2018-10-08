В МИД России рассказали о проводимой работе для освобождения Вышинского

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Замглавы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин рассказал о работе, которую проводит ведомство для скорейшего освобождения главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Стараемся прилагать максимум усилий, в том числе на международных площадках, чтобы партнёры не забывали о деле Кирилла Вышинского и требовали от Киева его скорейшего освобождения», — сказал он в интервью газете «Известия».

По словам Карасина, в ОБСЕ и различных международных правозащитных организациях обеспокоены арестами на Украине журналистов за их профессиональную деятельность. 

15 мая 2018 года сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В тот же день Вышинского задержали. 17 мая он был арестован.

Журналиста обвиняют в государственной измене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В сентябре Андрей Доманский, адвокат Вышинского, в беседе с ФАН рассказал о состоянии  здоровья своего подопечного.

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