В МИД России рассказали о проводимой работе для освобождения Вышинского

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин рассказал о работе, которую проводит ведомство для скорейшего освобождения главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Стараемся прилагать максимум усилий, в том числе на международных площадках, чтобы партнёры не забывали о деле Кирилла Вышинского и требовали от Киева его скорейшего освобождения», — сказал он в интервью газете «Известия».

По словам Карасина, в ОБСЕ и различных международных правозащитных организациях обеспокоены арестами на Украине журналистов за их профессиональную деятельность.

15 мая 2018 года сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В тот же день Вышинского задержали. 17 мая он был арестован.

Журналиста обвиняют в государственной измене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В сентябре Андрей Доманский, адвокат Вышинского, в беседе с ФАН рассказал о состоянии здоровья своего подопечного.