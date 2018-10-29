Гройсман назвал фантастикой предложение отменить повышение цен на газ

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал ненаучной фантастикой требование вернуть цены на газ для украинцев на прежний уровень.
Гройсман назвал фантастикой предложение отменить повышение цен на газ
  • РИА Новости

«Я далеко не уверен, что те, кто обещает отменить решение, реально сделали бы это. Потому что тогда им пришлось бы за один год отдать $20 млрд. Все расчёты показывают, что это из разряда, скажем так, очень ненаучной фантастики. Нет такой возможности и ресурсов, если все валютные резервы страны составляют сегодня $16,6 млрд», — сказал он в интервью агентству «Укринформ».

Он поинтересовался, смогут ли предлагающие отменить решение по ценам на газ «защитники обездоленных» договориться с Международным валютным фондом, ЕС и Всемирным банком «о том, что это условие ликвидируется».

«Мы сделали всё, чтобы вообще снять с повестки дня вопрос цены на газ. Но это нереально», — добавил он.

Ранее стало известно, что украинские власти планируют трёхэтапное повышение цен на газ в стране. 

19 октября кабмин Украины принял решение повысить цены на газ на 23,5%.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике такое решение, потребовав отменить его. 

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