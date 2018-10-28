В Совфеде ответили на заявление депутата Рады о взрывах на украинских складах

Короткая ссылка
Марианна Чурсина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал «экстремистским» призыв депутата Верховной рады и советника главы МВД Украины Татьяны Черновол ответить на якобы «диверсии» на украинских военных складах.
В Совфеде ответили на заявление депутата Рады о взрывах на украинских складах
  • РИА Новости

«Видимо, её начали забывать, поэтому она решила так о себе напомнить. Конечно, на такие заявления должностных лиц Украины должны реагировать не только мы, но и международное сообщество. Думаю, за подобные призывы на ту же Черновол можно было бы наложить санкции в ЕС, поскольку мало ли что ей ещё взбредёт в голову, в том числе при посещении Европы», — сказал он.

Цеков также напомнил, что чрезвычайные происшествия на военных складах Украины происходили ещё задолго до 2014 года. 

«Мы понимаем, что за этими взрывами стоит желание скрыть те хищения, продажу оружия, которые осуществляются с данных складов. Поэтому искать виновников этих происшествий надо на Украине», — заключил парламентарий.

Ранее на Украине пожаловались на отсутствие «ответа» на взрывы военных складов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить