В Одессе при взлёте задымился пассажирский самолёт

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Самолёт, который выполнял рейс из Одессы в Дубай, задымился при взлёте. Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.
В Одессе при взлёте задымился пассажирский самолёт
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«Полиция проводит проверку по факту задымления пассажирского самолёта в международном аэропорту Одессы. Чрезвычайное происшествие произошло во время взлёта Boeing сообщением Одесса — Дубай», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, задымление произошло в районе шасси.

В результате происшествия никто не пострадал.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

В мае сообщалось, что в аэропорту Внуково совершил посадку самолёт, у которого при выполнении рейса Москва — Астрахань отказал правый двигатель.

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