В Одессе при взлёте задымился пассажирский самолёт
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«Полиция проводит проверку по факту задымления пассажирского самолёта в международном аэропорту Одессы. Чрезвычайное происшествие произошло во время взлёта Boeing сообщением Одесса — Дубай», — заявили в ведомстве.
По предварительным данным, задымление произошло в районе шасси.
В результате происшествия никто не пострадал.
Все обстоятельства инцидента выясняются.
В мае сообщалось, что в аэропорту Внуково совершил посадку самолёт, у которого при выполнении рейса Москва — Астрахань отказал правый двигатель.