Летевший в Токио самолёт вернулся в Иркутск из-за неисправности шасси
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«Самолёт вылетел из Иркутска в Токио в полдень воскресенья. После взлёта заклинило стойку шасси и лайнер вернулся в аэропорт», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы.
В результате инцидента никто не пострадал.
Как отмечается, позднее пассажиры благополучно улетели в Токио на резервном борте.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково совершил посадку самолёт, у которого при выполнении рейса Москва — Астрахань отказал правый двигатель.
Также URA.RU передавало, что в Казани самолёт экстренно приземлился из-за смерти одного из пассажиров.