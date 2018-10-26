Foreign Policy удалил слова Хуга об отсутствии доказательств российского присутствия в Донбассе

Американский журнал Foreign Policy опубликовал интервью с первым заместителем председателя СММ ОБСЕ на Украине Александром Хугом, из которого удалил его высказывание о том, что миссия не обнаружила прямых доказательств российского присутствия на юго-востоке Украины.

По словам представителей издания, данное высказывание «не передавало ту точку зрения, которую он хотел обозначить».

Ранее стало известно, что Хуг уйдёт со своего поста 31 октября.

Его преемником станет Марк Этерингтон.

В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с украинским кризисом изрядно заморозилась, так как Киев не желает урегулировать ситуацию в Донбассе.

Также в России неоднократно отрицали какое-либо участие в конфликте на Украине.