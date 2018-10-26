Foreign Policy удалил слова Хуга об отсутствии доказательств российского присутствия в Донбассе
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По словам представителей издания, данное высказывание «не передавало ту точку зрения, которую он хотел обозначить».
Ранее стало известно, что Хуг уйдёт со своего поста 31 октября.
Его преемником станет Марк Этерингтон.
В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с украинским кризисом изрядно заморозилась, так как Киев не желает урегулировать ситуацию в Донбассе.
Также в России неоднократно отрицали какое-либо участие в конфликте на Украине.